Американская супермодель Эмили Ратаковски потрясла сеть фото с волосатыми подмышками

На снимке Ратаковски позирует с небритыми подмышками в черном кружевном белье, задрав руки за голову.

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски снялась для обложки сентябрьского номера модного журнала Harper’s Bazaar.

Снимок опубликован в Instagram издания.

На снимке Ратаковски позирует с небритыми подмышками в черном кружевном белье, задрав руки за голову.

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«Конечно, я понимаю, что большинство моих ранних исследований, касающихся того, что значит быть девушкой, находились под влиянием женоненавистнической культуры. Черт, я понимаю, что даже сейчас мои способы выразить сексуальность подвержены женоненавистничеству. Но мне с этим комфортно и это, черт возьми, мой выбор, окей? Разве не за это выступает феминизм - не за выбор?» - говорится в цитате модели, размещенной под фото.

Однако поклонники Ратаковски не одобрили ее новую фотосессию и обвинили модель в лицемерии.

«То есть феминизм для тебя - это отрастить куст подмышками? Извини, но для мня это мерзко», «Вот так выглядит лицемерие. Даже с волосами подмышками ты все еще пытаешься сделать идеальный кадр. С идеальным лицом и телом. Просто перестань притворяться», «Хахаха, неужели она сделала это только ради фотосессии? Потому что на фотографиях в ее Instagram у нее никогда не бывает волос подмышками. Так откуда же они, черт возьми, тут взялись?» - раскритиковали модель в комментариях.