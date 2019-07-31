Третий лишний: Потап и Каменских поделились забавным фото из отпуска
14:43, 31 июля 2019Звезды
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Молодожены проводят отпуск на Сардинии в Италии и активно делятся совместными снимками.
Потап и Настя поделились фото из отпуска / фото instagram.com/kamenskux
Украинские артисты Потап и Настя Каменских отправились во "второй медовый месяц".
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Молодожены проводят отпуск на Сардинии в Италии и активно делятся совместными снимками. Компанию им составляет ещё одна звездная супружеская пара: солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) и его жена, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя.
Потап в своем Instagram опубликовал фото, на котором он позирует вместе со своей новоиспеченной женой, а на заднем плане кривляется Позитив.
"Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска", - подписал снимок рэпер.
фото instagram.com/realpotap
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