Третий лишний: Потап и Каменских поделились забавным фото из отпуска

Молодожены проводят отпуск на Сардинии в Италии и активно делятся совместными снимками.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских отправились во "второй медовый месяц".

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Молодожены проводят отпуск на Сардинии в Италии и активно делятся совместными снимками. Компанию им составляет ещё одна звездная супружеская пара: солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) и его жена, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя.

Потап в своем Instagram опубликовал фото, на котором он позирует вместе со своей новоиспеченной женой, а на заднем плане кривляется Позитив.

"Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска", - подписал снимок рэпер.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV похвасталась соблазнительными формами в купальнике.