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Третий лишний: Потап и Каменских поделились забавным фото из отпуска

14:43, 31 июля 2019
Звезды
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Потап и Настя поделились фото из отпуска / фото instagram.com/kamenskux

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Молодожены проводят отпуск на Сардинии в Италии и активно делятся совместными снимками. Компанию им составляет ещё одна звездная супружеская пара: солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) и его жена, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя.

Потап в своем Instagram опубликовал фото, на котором он позирует вместе со своей новоиспеченной женой, а на заднем плане кривляется Позитив.

"Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска", - подписал снимок рэпер.

фото instagram.com/realpotap

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Теги: #Потап#Потап и Настя#Настя Каменских