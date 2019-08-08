Голливудская звезда Мила Йовович беременна третьим ребенком (фото)
10:19, 08 августа 2019Звезды
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Звезда находится на 13-й неделе беременности.
Мила Йовович объявила о третьей беременности / Instagram Мила Йовович
Родившаяся в Киеве голливудская актриса Мила Йовович объявила о третьей беременности.
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На странице в Instagram Йовович запостила фотографию, где стоит с заметно округлым животиком. Как сообщила Мила, она находится на 13-й неделе беременности.
"Я снова беременна. Когда я узнала об этом 13 недель назад, у меня были смешанные чувства. Из-за возраста и страха снова потерять ребенка я не хотела привязываться к нему заблаговременно. Последние месяцы я и моя семья были как на иголках, это было нелегко", - рассказала Мила.
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