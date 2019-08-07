Тодоренко впервые показала лицо своего сына (фото)

Певица почти 9 месяцев скрывала лицо ребенка.

Певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые показала лицо своего полугодовалого сына Миши.

Телезвезда приняла участие в рекламной компании бренда подгузников вместе со своим первенцем.

На фотосессии Тодоренко впервые показала лицо сына, которое до этого тщательно скрывала.

Как сообщал УНИАН, Регина Тодоренко недавно отпраздновала свадьбу со своим мужем, певцом Владом Топаловым в Италии. Свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а сейчас решила отметить это событие в кругу друзей. Праздновать свадьбу супруги решили на протяжении трех дней.