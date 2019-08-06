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Красный, желтый, голубой: сколько купальников Настя Каменских взяла в отпуск в Италию (фото)

19:27, 06 августа 2019
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Каменских взяла в отпуск целый арсенал купальников / фото instagram.com/kamenskux

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Певица активно делится фото с отдыха, в том числе и достаточно откровенными снимками в бикини.

Отметим, что певица не пожалела места в чемодане для купальников. Их звезда взяла в отпуск, по меньшей мере, семь.

Так, в первый день отпуска она опубликовала фото в шляпе и черном базовом купальнике.

фото instagram.com/kamenskux

Позже Каменских покрасовалась на паддл-борде с веслом в желтом бикини.

фото instagram.com/kamenskux

На палубе яхты певица позировала в голубом купальнике.

фото instagram.com/kamenskux

Опубликовав фото в купальнике с пайетками, Каменских нарвалась на критику. Подписчики певицы отметили не самое удачное выражение ее лица.

фото instagram.com/kamenskux

А вот фото в красном бикини, наоборот, вызвало волну восторженных комментариев.

фото instagram.com/kamenskux

Не обошлось и без модного который сезон подряд анималистичного принта. В арсенале Каменских нашелся и леопардовый купальник.

фото instagram.com/kamenskux

Еще одним базовым вариантом стал белый купальник с декоративным кольцом на груди.

фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, Каменских покорила сеть солнечным фото из Италии.

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Теги: #Настя Каменских