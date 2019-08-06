Красный, желтый, голубой: сколько купальников Настя Каменских взяла в отпуск в Италию (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом (Алексей Потапенко) проводит отпуск на побережье Италии.
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Певица активно делится фото с отдыха, в том числе и достаточно откровенными снимками в бикини.
Отметим, что певица не пожалела места в чемодане для купальников. Их звезда взяла в отпуск, по меньшей мере, семь.
Так, в первый день отпуска она опубликовала фото в шляпе и черном базовом купальнике.
Позже Каменских покрасовалась на паддл-борде с веслом в желтом бикини.
На палубе яхты певица позировала в голубом купальнике.
Опубликовав фото в купальнике с пайетками, Каменских нарвалась на критику. Подписчики певицы отметили не самое удачное выражение ее лица.
А вот фото в красном бикини, наоборот, вызвало волну восторженных комментариев.
Не обошлось и без модного который сезон подряд анималистичного принта. В арсенале Каменских нашелся и леопардовый купальник.
Еще одним базовым вариантом стал белый купальник с декоративным кольцом на груди.
Как сообщал УНИАН, Каменских покорила сеть солнечным фото из Италии.