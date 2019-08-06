Настя Каменских покорила сеть солнечным фото из Италии

Девушка сфотографировалась в ярком цветастом платье и с плетеной сумочкой.

Украинская певица Настя Каменских сейчас отдыхает в Италии и продолжает заваливать поклонников снимками из своего отпуска.

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Очередное фото появилось в ее Instagram.

Девушка сфотографировалась в ярком цветастом платье и с плетеной сумочкой. Волосы певицы завиты в естественные для нее кудряшки.

"Моя Италия", - подписала она в хэштеге на итальянском.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева поразила фото в супероткровенном купальнике.