Настя Каменских покорила сеть солнечным фото из Италии
12:00, 06 августа 2019Звезды
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Девушка сфотографировалась в ярком цветастом платье и с плетеной сумочкой.
Instagram Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских сейчас отдыхает в Италии и продолжает заваливать поклонников снимками из своего отпуска.
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Очередное фото появилось в ее Instagram.
Девушка сфотографировалась в ярком цветастом платье и с плетеной сумочкой. Волосы певицы завиты в естественные для нее кудряшки.
"Моя Италия", - подписала она в хэштеге на итальянском.
Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева поразила фото в супероткровенном купальнике.
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