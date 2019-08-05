46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда (фото)

Для Хайди Клум это уже третий брак.

Известная 46-летняя супермодель Хайди Клум поделилась фото с церемонии бракосочетания с 29-летним бойфрендом Томом Каулитцом - гитаристом немецкой группы Tokio Hotel. Для нее это третий брак.

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Трогательный снимок Хайди опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она слилась в страстном поцелуе со своим новоиспеченным мужем.

На фото супермодель предстала в белом платье из тяжелой парчи со спущенными объемными рукавами, расшитом узорами. Муж звезды выбрал классический наряд такого же цвета.

"Мы сделали это! Мистер и миссис Каулитц", - подписала снимок Хайди.

Свадебная церемония пары состоялась вблизи итальянского острова Капри на одной из самых роскошных яхт в мире Christina O.

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