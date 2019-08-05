Мокрая попа Нади Дорофеевой взбудоражила Instagram (фото)

Поклонники заценили сексуальный снимок с Дорофеевой и засыпали артистку комментариями по поводу ее идеальной попы.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на совместном снимке с мужем Владимиром Дантесом во время отдыха в Италии.

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Соответствующий снимок супруг артистки опубликовал на своей странице в Instagram. "В наш медовый месяц была сделана похожая фотография. И вот в преддверии 8 лет совместной жизни идеально закосплеили", - подписал Дантес фотографию.

В кадре видна шикарная подтянутая фигура Дорофеевой: она стоит спиной к камере в черном раздельном купальнике, тела супругов мокрые после купания.

Ранее Надя Дорофеева в бикини показала, как качала ягодицы и плясала на яхте.