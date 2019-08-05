Настя Каменских поделилась очаровательным фото из отпуска во Франции

Волосы певицы завиты в кудри и небрежно распущены.

Певица Настя Каменских продолжает проводить свой отпуск вместе с мужем Потапом, и на тот раз девушка приехала во Францию.

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Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram.

"Взгляд Марии", - подписала она снимок.

На нем Каменских позирует в белой майке и с простым макияжем. Волосы певицы завиты в кудри и небрежно распущены. В руках у нее мобильный телефон.