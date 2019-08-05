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Настя Каменских поделилась очаровательным фото из отпуска во Франции

09:18, 05 августа 2019
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Instagram Настя Каменских

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Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram.

"Взгляд Марии", - подписала она снимок.

На нем Каменских позирует в белой майке и с простым макияжем. Волосы певицы завиты в кудри и небрежно распущены. В руках у нее мобильный телефон.

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Теги: #певица#Настя Каменских