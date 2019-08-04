Надя Дорофеева показала стройную фигуру в купальнике (фото)
19:15, 04 августа 2019Звезды
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На фото артистка позирует в раздельном черном купальнике и с распущенными волосами.
Instagram Надя Дорофеева
Украинская певица Надя Дорофеева проводит отпуск на пляже в Италии. Красотка поделилась с фанатами соблазнительным фото в купальнике.
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Снимок опубликован в ее Instagram.
На фото артистка позирует в раздельном черном купальнике и с распущенными волосами.
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