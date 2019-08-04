Надя Дорофеева показала стройную фигуру в купальнике (фото)

На фото артистка позирует в раздельном черном купальнике и с распущенными волосами.

Украинская певица Надя Дорофеева проводит отпуск на пляже в Италии. Красотка поделилась с фанатами соблазнительным фото в купальнике. Читайте такжеГороскоп на 5 августа 2019: кому звезды завтра сулят особенную удачу Снимок опубликован в ее Instagram. На фото артистка позирует в раздельном черном купальнике и с распущенными волосами. Как сообщал УНИАН, Лобода в крохотном бикини показала сексуальные танцы на яхте.

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