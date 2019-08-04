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Надя Дорофеева показала стройную фигуру в купальнике (фото)

19:15, 04 августа 2019
Звезды
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Instagram Надя Дорофеева

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Снимок опубликован в ее Instagram.

На фото артистка позирует в раздельном черном купальнике и с распущенными волосами.

Как сообщал УНИАН, Лобода в крохотном бикини показала сексуальные танцы на яхте.

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Теги: #певица#Надя Дорофеева