Каменских в красном бикини поразила сеть своей фигурой (фото)

Судя по всему, певица решила отправиться на яхте к берегам Франции.

Украинская певица Настя Каменских проводит роскошный отпуск в Италии вместе со своим мужем Потапом. Судя по всему, певица решила отправиться на яхте к берегам Франции, а между делом запечатлела себя на борту в ярком купальнике.

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Снимок опубликован в Instagram Каменских.

"Когда твой день начинается с солнца и моря", - подписала певица снимок на итальянском.

На геолокации к фото обозначена Франция.

"Шикарная фигурка", - восхитились комментаторы.