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Каменских в красном бикини поразила сеть своей фигурой (фото)

06:37, 05 августа 2019
Звезды
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instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских проводит роскошный отпуск в Италии вместе со своим мужем Потапом. Судя по всему, певица решила отправиться на яхте к берегам Франции, а между делом запечатлела себя на борту в ярком купальнике.

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Снимок опубликован в Instagram Каменских.

"Когда твой день начинается с солнца и моря", - подписала певица снимок на итальянском. 

На геолокации к фото обозначена Франция. 

"Шикарная фигурка", - восхитились комментаторы.

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Теги: #Настя Каменских