Каменских в красном бикини поразила сеть своей фигурой (фото)
06:37, 05 августа 2019Звезды
391 0
Судя по всему, певица решила отправиться на яхте к берегам Франции.
instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских проводит роскошный отпуск в Италии вместе со своим мужем Потапом. Судя по всему, певица решила отправиться на яхте к берегам Франции, а между делом запечатлела себя на борту в ярком купальнике.
Читайте такжеЛобода в крохотном бикини показала сексуальные танцы на яхте (видео)
Снимок опубликован в Instagram Каменских.
"Когда твой день начинается с солнца и моря", - подписала певица снимок на итальянском.
На геолокации к фото обозначена Франция.
"Шикарная фигурка", - восхитились комментаторы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter