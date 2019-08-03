Рэпера A$AP Rocky освободили из шведской тюрьмы

Артист возвращается домой в США.

Рэпера A$AP Rocky, который должен был стать одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend, выпустили из тюрьмы в Швеции.

Артист возвращается домой в США. Об этом у себя в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

"A$AP Rocky освобожден из тюрьмы и возвращается домой в США со Швеции. Это была сложная неделя, возвращайся домой как можно скорее", - написал Трамп.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

Напомним, рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих. A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе.

Все запланированные на июль выступления в Европе, в том числе и на Atlas Weekend, были отменены.