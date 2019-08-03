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Рэпера A$AP Rocky освободили из шведской тюрьмы

09:50, 03 августа 2019
Звезды
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A$AP Rocky вышел из тюрьмы / фото instagram.com/asaprocky

Артист возвращается домой в США. Об этом у себя в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

"A$AP Rocky освобожден из тюрьмы и возвращается домой в США со Швеции. Это была сложная неделя, возвращайся домой как можно скорее", - написал Трамп.

Напомним, рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих. A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе.

Все запланированные на июль выступления в Европе, в том числе и на Atlas Weekend, были отменены.

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Теги: #тюрьма#A$AP Rocky