Рэпер A$AP Rocky отменил свое выступление на Atlas Weekend

Артисту пришлось отменить все свои выступления, запланированные на июль.

Хедлайнер киевского музыкального фестиваля Atlas Weekend рэпер A$AP Rocky не сможет принять участие в мероприятии.

В связи с тем, что артист сейчас находится в шведской тюрьме, ему пришлось отменить всё свои выступления, запланированные на июль, сообщает TMZ со ссылкой на менеджмент рэпера.

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Выступление A$AP Rocky на Atlas Weekend было запланировано на эту субботу, 13 июля. Организаторы фестиваля пока никакого заявления об отмене выступления не делали.

В то же время, организаторы испанского фестиваля Solar, где рэпер должен был выступить 19 числа, уже сообщили, что будут искать ему замену.

Как сообщал УНИАН, рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих. A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже были отменены концерты музыканта в Норвегии, Польше и России.