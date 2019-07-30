Гордая Тина Кароль показала свои персики и розы (видео)

В ролике артистка хвастается своими плодами, демонстрирует персики, виноград, а также показала розы.

Певица Тина Кароль, которая некоторое время баловала фанатов своими снимками, на этот раз решила показать, какая она хозяюшка.

Исполнительница успевает не только давать концерты, сочинять новые хиты и сниматься в клипах, но и ухаживать за садом и огородом во дворе своего дома, который расположен в селе Зазимье, Киевская область.

На фан-странице звезды в фотоблоге появилось видео, снятое Тиной. В ролике артистка хвастается своими плодами, демонстрирует персики, виноград, а также показала розы.

Поклонники признались, что в восторге от сада Кароль а также их захватывает то, что исполнительница умудряется находить время для того, чтобы за всем этим ухаживать. "Это просто райский сад", "вкуснотище и красота", "такие плоды, супер, а кусты роз очень ухоженные, молодец Тиночка, хозяйка!".

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль позировала в кадре без штанов.