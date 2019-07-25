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Тина Кароль позировала в кадре без штанов (фото)

14:39, 25 июля 2019
Звезды
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Кароль отлично выглядит в кадре / instagram.com/tina_karol

Известная 34-летняя украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый соблазнительный снимок, на котором она позирует в нижнем белье.

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В черно-белом кадре артистка запечатлена в сексуальном образе, позируя в воде и оперевшись о сваи. 

Так, Тина Кароль позирует в комплекте, состоящем из укороченного топа с длинными рукавами и высоких трусиков в тон ему. На фото можно оценить шикарную физическую форму поп-звезды: подтянутый животик и стройные ножки.

Ранее украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала аппетитную грудь в тесном купальнике серебристого цвета.

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Теги: #фото#Тина Кароль