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Потап и солист Rammstein встретились в Киеве (фото)

14:18, 04 июля 2019
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Солист Rammstein прилетел в Киев к Потапу / Фото: Instagram

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Интересно, что ни одной подписи артист к снимку не сделал, сопроводив его только хэштегом #honeymoon, что в переводе означает "медовый месяц". Однако локацией указан Киев. Так, можно предположить, что солист немецкой рок-группы сейчас находится в Киеве.

Это подтверждает и отметка под таким же фото у Линдеманна в Instagram. "Всегда приятно встретить хороших друзей", - именно так подписал совместный снимок с Потапом Тилль. 

Как сообщал УНИАН, ранее лидер Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику.

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Теги: #Потап#Rammstein