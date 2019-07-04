Потап и солист Rammstein встретились в Киеве (фото)

Артист разместил фото с Тиллем Линдеманном в своем микроблоге.

На своей странице в Instagram Потап разместил снимок, на котором позирует рядом с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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Интересно, что ни одной подписи артист к снимку не сделал, сопроводив его только хэштегом #honeymoon, что в переводе означает "медовый месяц". Однако локацией указан Киев. Так, можно предположить, что солист немецкой рок-группы сейчас находится в Киеве.

Это подтверждает и отметка под таким же фото у Линдеманна в Instagram. "Всегда приятно встретить хороших друзей", - именно так подписал совместный снимок с Потапом Тилль.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику.