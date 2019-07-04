Потап и солист Rammstein встретились в Киеве (фото)
14:18, 04 июля 2019Звезды
590 0
Артист разместил фото с Тиллем Линдеманном в своем микроблоге.
Солист Rammstein прилетел в Киев к Потапу / Фото: Instagram
На своей странице в Instagram Потап разместил снимок, на котором позирует рядом с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Читайте также"Лягушонок мой": Потап и Настя растрогали фанатов нежными сообщениями (фото)
Интересно, что ни одной подписи артист к снимку не сделал, сопроводив его только хэштегом #honeymoon, что в переводе означает "медовый месяц". Однако локацией указан Киев. Так, можно предположить, что солист немецкой рок-группы сейчас находится в Киеве.
Это подтверждает и отметка под таким же фото у Линдеманна в Instagram. "Всегда приятно встретить хороших друзей", - именно так подписал совместный снимок с Потапом Тилль.
Как сообщал УНИАН, ранее лидер Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter