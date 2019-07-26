"Отвратительно": Потап оконфузился, выложив позорное фото Каменских

Многих подписчиков такое фото шокировало и они начали ругать Потапа за то, что он выставляет жену в столь невыгодном свете.

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) нарвался на критику, опубликовав нелепое фото своей жены, певицы Насти Каменских.

В своем Instagram артист опубликовал снимок, на котором Каменских пытается застегнуть чемодан, нагнувшись и раздвинув ноги.

Многих подписчиков такое фото шокировало и они начали ругать Потапа за то, что он выставляет жену в столь невыгодном свете.

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"Отвратительно" "Леша, удалите это фото. Зачем, чтоб про вашу жену писали гадости?", "По ходу после этого фото Потап снова холостой будет", "Ужасно. Что за старая бабка?", "Можно было и не выкладывать этот позор", - писали в комментариях под фото.

На данный момент то фото Потап удалил, и опубликовал вместо него другое, на котором Каменских стоит в образе с красной дорожки.

"Она и дома такая же, всегда стильная, красивая и очень сексуальная", - подписал снимок рэпер.

В комментариях предположили, что Потап получил нагоняй от жены и таким образом извинился.