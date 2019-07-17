Настя Каменских показала фото с отдыха с мужем (фото)

Каменских с Потапом запечатлены во время прогулки по городу.

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) после свадьбы с Потапом буквально "заваливает" сеть милыми совместными снимками с мужем.

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На своей странице в Instagram артистка похвасталась фото с Потапом, на котором она выглядит счастливой. Сфотографирована, правда, влюбленная парочка со спины.

"Прага. Любовь. Вдохновение", - подписала поп-звезда семейный кадр с отдыха в Чехии.

Каменских с Потапом запечатлены во время прогулки по городу, Настя - в ярко-розовом наряде, обнажающем спину. Ее волосы распущены, видно, что артистка улыбается.

Позже она показала еще одно фото: в Чехию они прибыли не одни, а со своими друзьями. "Отдых с друзьями", - написала под кадром Каменских.

Как сообщал УНИАН, 23 мая украинская певица Настя Каменских и репер Потап стали мужем и женой.