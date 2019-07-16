"Это худшее, что я видела": Настя Каменских нарвалась на волну критики, показав новое фото

Исполнительница спросила подписчиков, нравится ли им ее новый образ.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, нарвалась на критику в сети, представ в новом образе.

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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок и спросила, нравится ли подписчикам ее новый образ.

На фото Каменских предстала в необычном комбинезоне, вертикально разделенном по центру на две части — черную и белую с цветными надписями. Туфли у поп-звезды также разного цвета.

Образ певица дополнила зачесанными назад волосами и трендовыми заколками. "Как тебе этот образ", - спросила Каменских, а в ответ получила множество негативных комментариев.

"Безвкусица", "Это худший образ", "Наряд - отстой", "Гораздо лучше, чем с голой жопой", "Не очень", "Ужасный", "Это худшее, что я видела на тебе", - пишут под фото.

Ранее украинская поп-певица Настя Каменских взволновала сеть откровенным фото со съемок клипа "Константа" ее мужа Потапа.