Нейросеть заменила Джека Николсона на Джима Керри в отрывке культового хоррора "Сияние" (видео)

За два дня ролик собрал почти миллион просмотров на Youtube.

Блогер Ctrl Shift Face использовал технологию DeepFake, чтобы заменить Джека Николсона на Джима Керри в отрывке из культового фильма ужасов «Сияние» Стенли Кубрика.

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Видео было опубликовано на Youtube-канале Ctrl Shift Face 8 июля. За два дня ролик собрал 919 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи поражаются тому, насколько убедительно и пугающе выглядит результат замены. Некоторые также предлагают использовать DeepFake, чтобы заменить Джима Керри на Джека Николсона в комедии «Эйс Вентура».

DeepFake – это методика синтеза изображения человека, основанная на нейросети. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.

Ранее Ctrl Shift Face использовал нейросеть, чтобы заменить Арнольда Шварценеггера на Сильвестра Сталлоне в отрывке фантастического боевика «Терминатор 2».