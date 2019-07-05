Злоупотребляла алкоголем и накачивала ребенка успокоительным: украинская певица пожаловалась на "няню-оборотня"

Екатерина Бужинская уволила неадекватную няню. Намерена ли певица обращаться к правоохранительным органам - пока не известно.

Украинская певица Екатерина Бужинская обратилась за советом к фолловерам в соцсети - что делать с "няней-оборотнем", которая злоупотребляла алкоголем и накачивала ребенка успокоительным, чтобы он больше спал.

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Соответствующий пост появился на странице 39-летней артистки. Подробностей певица раскрывать не стала.

"Друзья! Хелп! Если бы вы узнали, что няня злоупотребляет на рабочем месте и дает успокаивающие лекарства маленькому ребенку, чтобы он спал… Что бы вы с ней сделали?" - написала Бужинская, добавив к своему посту хештег #няниоборотни.

Журналисты связались с артисткой, однако она не решилась пока раскрывать подробностей происходящего, пишет Lime.

"Пока разбираюсь. Не готова комментировать", - ответила певица. Тем не менее ответы Бужинской на вопросы ее фолловеров под постом говорят о том, что няню она уже уволила. Намерена ли певица обращаться с этим вопросом к правоохранительным органам - пока не известно.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове к трем годам за решеткой приговорили няню за пытки девочки с ДЦП.