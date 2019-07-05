"Муж с инфарктом лежит": Вера Брежнева показала коллекцию бриллиантов (фото)

Артистка примерила не только дорогущие украшения, но еще и элегантные наряды, а на последнем снимке и вовсе перевоплотилась в страстную байкершу.

Известная украинская певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, которая сейчас часто выступает в России, поделилась с фолловерами в Instagram фото.

Знаменитость выставила роскошную серию кадров, став лицом популярного ювелирного бренда.

Артистка примерила не только дорогущие украшения, но еще и элегантные наряды, а на последнем снимке и вовсе перевоплотилась в страстную байкершу. "Лучшие друзья девушек - это бриллианты", - подписала фото Брежнева.

Хейтеры тут же высказали все, что думают о блондинке: "Она уже достала всех, обыкновенная женщина, одеть телогрейку и под корову посадить", "Муж наверно с инфарктом лежит. Отпустил за хлебом!", "Наверно красный мерс продала и накупила много много игрушек?!".

Фанаты же Веры по достоинству оценили ее внешность: "Космический космос", "Волшебная!!", "Как же круто. Невероятный души человек. Восхищаюсь и люблю".

Как сообщал УНИАН, ранее Вера Брежнева показала идеальную фигуру в белье.