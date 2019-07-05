Тина Кароль оголила грудь в полупрозрачном наряде (фото)
13:20, 05 июля 2019Звезды
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Новый снимок исполнительницы получился очень стильным.
Кароль "включила" свой роковой взгляд / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников стильным снимком, на котором она позирует в кружевном прозрачном наряде.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. Нем она позирует в полупрозрачном одеянии с глубоким декольте. Такой "лук" выгодно подчеркнул упругую грудь артистки.
Изюминкой снимка стала не только грудь Тины Кароль, но и игра теней, которая придала певице шарма и загадочности.
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