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Настя Каменских разлеглась и показала свои прелести в бикини (фото)

12:01, 05 июля 2019
Звезды
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Каменских часто показывает фото в бикини / фото instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, похвасталась фото в купальнике и рассказала, настолько важно осуществлять свои мечты.

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Соответствующий пост артистка разместила на своей странице в Instagram. Также она поделилась с фанами несколькими простыми правилами, которые она проверила на себе.

"1. Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!". 2. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 3. Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции", - написала поп-звезда.

На опубликованном в посте снимке Каменских позирует, лежа в серебристом купальнике. На фото можно увидеть сочную фигуру певицы. 

Ранее Настя Каменских показала нежное фото с мужем и рассказала, насколько в отношениях важна поддержка.

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Теги: #фото#Настя Каменских