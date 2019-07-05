Легенду советской поп-сцены экстренно прооперировали

После масштабного гастрольного тура артист оказался на больничной койке.

Легендарную звезду 80-х, солиста культовой группы "Ласковый май" Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы.

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Шатунов попал в больницу после гастрольного тура. Во время концертов артист простудился и перенес болезнь на ногах, после чего у него воспалился зуб, передает КП.

Врачи обнаружили воспаление левой гайморовой пазухи и приняли решение прооперировать певца под общим наркозом.

Как сообщил директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, операция прошла успешно. Музыкант пробудет в больнице еще неделю, после чего ему удалят воспаленный зуб.

Напомним, Шатунов был солистом группы "Ласковый май" вплоть до 1991 года, после чего начал сольную карьеру.