Легенду советской поп-сцены экстренно прооперировали
08:59, 05 июля 2019Звезды
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После масштабного гастрольного тура артист оказался на больничной койке.
Шатунов угодил в больницу / instagram.com/yuriy_shatunov
Легендарную звезду 80-х, солиста культовой группы "Ласковый май" Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы.
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Шатунов попал в больницу после гастрольного тура. Во время концертов артист простудился и перенес болезнь на ногах, после чего у него воспалился зуб, передает КП.
Врачи обнаружили воспаление левой гайморовой пазухи и приняли решение прооперировать певца под общим наркозом.
Как сообщил директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, операция прошла успешно. Музыкант пробудет в больнице еще неделю, после чего ему удалят воспаленный зуб.
Напомним, Шатунов был солистом группы "Ласковый май" вплоть до 1991 года, после чего начал сольную карьеру.
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