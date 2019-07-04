Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова: появились первые фото и видео с торжества

В сети появилось видео, на котором жених и невеста демонстрируют первый танец.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов продолжают праздновать свадьбу в Сорренто (Италии). Свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а сейчас решила отметить это событие в кругу друзей.

Праздновать свадьбу супруги намерены три дня. В ночь на 4 июля в Instagram уже появились первые фото супругов в свадебных нарядах, а также меню праздничного стола.

На свадьбу звездная пара пригласила только самых близких друзей и родственников. Среди них была и телеведущая Леся Никитюк, с которой невеста в свое время участвовала в шоу "Орел и решка". К слову, букет невесты словила Никитюк.

В сети появилось видео, на котором жених и невеста демонстрируют первый танец.

Как сообщал УНИАН, ранее в Италии вышла замуж Алина Гросу.