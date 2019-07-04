Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала (фото, видео)

На записи Примадонна выглядит уставшей, рядом с ней — дочь Лиза.

Певица Алла Пугачева в сопровождении супруга, российского шоумена Максима Галкина и детей посетила выступление балета "Тодес" в Юрмале.

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Соответствующие фото и видео опубликованы на фан-странице Примадонны в Instagram.

На кадрах можно увидеть участников балета "Тодес" на сцене и аплодирующую им Аллу Пугачеву. На видеозаписи и снимках артистка предстала в красном платье-кимоно под пояс и выпрямленными волосами с челкой.

Напомним, 1 июля вокруг Пугачевой разгорелся скандал: в сети появились кадры, на которых она выходит из машины, остановившейся прямо перед вагоном поезда Москва–Рига.

В дирекции «Российских железных дорог» объяснили, что автомобиль певицы, подъехавший прямо к поезду, не помешал другим пассажирам и посетителям Рижского вокзала. Автомобиль якобы находился не на общей пассажирской платформе, а на технической.

В организации заявили, что проверка действий сотрудников вокзала всё равно будет проведена, так как подъезжать к поездам разрешено только в редких случаях.