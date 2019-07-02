"Уходит мой поезд": Пугачева подставила сотрудников вокзала своей выходкой (видео)

В сети появились кадры, на которых Пугачева выходит из машины, остановившейся прямо перед вагоном поезда Москва–Рига.

В России проверят действия сотрудников вокзала из-за выходки певицы Аллы Пугачевой.

Об этом сообщает «Газет.ру».

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1 июля в сети появились кадры, на которых Пугачева выходит из машины, остановившейся прямо перед вагоном поезда Москва–Рига.

Звезда шансона Любовь Успенская, комментируя видео, заявила, что Пугачева — выдающаяся личность и имеет право на некоторые послабления. По ее словам, такая посадка в поезд, вероятно, связана с обеспечением безопасности певицы.

В дирекции «Российских железных дорог» объяснили, что автомобиль певицы, подъехавший прямо к поезду, не помешал другим пассажирам и посетителям Рижского вокзала. Автомобиль якобы находился не на общей пассажирской платформе, а на технической.

В организации заявили, что проверка действий сотрудников вокзала всё равно будет проведена, так как подъезжать к поездам разрешено только в редких случаях.