цей матеріал доступний українською

Ани Лорак показала фото с отдыха

08:31, 04 июля 2019
Звезды
626 0
Лорак не указала, где именно она отдыхает / instagram.com/anilorak

Читайте такжеАни Лорак молодится ради нового избранника (фото)

На своей странице в Instagram артистка обратилась к фанам с вопросом "Как дела?" и показала новый "автомобильный" снимок.

В кадре Ани Лорак сидит в белом автомобиле, стоящем на дороге под пальмами. "Дива" одета в серую футболку с надписью и джинсовые шорты. На ногах — массивные белые кроссовки. Волосы певица собрала, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Ранее украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек под названием "Я в любви", откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак