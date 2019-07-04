Ани Лорак показала фото с отдыха
08:31, 04 июля 2019Звезды
626 0
В последнее время исполнительница часто постит фото из авто.
Лорак не указала, где именно она отдыхает / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников фотографией с отдыха. Видно, что поп-звезда загорела.
Читайте такжеАни Лорак молодится ради нового избранника (фото)
На своей странице в Instagram артистка обратилась к фанам с вопросом "Как дела?" и показала новый "автомобильный" снимок.
В кадре Ани Лорак сидит в белом автомобиле, стоящем на дороге под пальмами. "Дива" одета в серую футболку с надписью и джинсовые шорты. На ногах — массивные белые кроссовки. Волосы певица собрала, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.
Ранее украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек под названием "Я в любви", откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter