Ани Лорак показала фото с отдыха

В последнее время исполнительница часто постит фото из авто.

Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников фотографией с отдыха. Видно, что поп-звезда загорела.

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На своей странице в Instagram артистка обратилась к фанам с вопросом "Как дела?" и показала новый "автомобильный" снимок.

В кадре Ани Лорак сидит в белом автомобиле, стоящем на дороге под пальмами. "Дива" одета в серую футболку с надписью и джинсовые шорты. На ногах — массивные белые кроссовки. Волосы певица собрала, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Ранее украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек под названием "Я в любви", откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.