Галкин показал пляжное видео с Пугачевой

Удивляет то, что Примадонна назвала Галкина другом.

70-летняя Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отдыхает на латвийском курорте со своим звездным супругом Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри.

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Соответствующее видео Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. Судя по кадрам, в семье царит настоящая идиллия.

Звездные супруги прибыли в Юрмалу и вместе с двойняшками погуляли по берегу. "Поздоровались с морем", — подписал ролик Максим.

"С любимым другом и с любимыми детьми мы гуляем по берегу моря", — сказала Алла Борисовна в кадре.

Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.