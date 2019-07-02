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Галкин показал пляжное видео с Пугачевой

05:51, 02 июля 2019
Звезды
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

70-летняя Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отдыхает на латвийском курорте со своим звездным супругом Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри.

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Соответствующее видео Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. Судя по кадрам, в семье царит настоящая идиллия.  

Звездные супруги прибыли в Юрмалу и вместе с двойняшками погуляли по берегу. "Поздоровались с морем", — подписал ролик Максим.

"С любимым другом и с любимыми детьми мы гуляем по берегу моря", — сказала Алла Борисовна в кадре.

instagram.com/maxgalkinru
instagram.com/maxgalkinru

Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.

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Теги: #Пугачева и Галкин#Алла Пугачева