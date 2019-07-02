Галкин показал пляжное видео с Пугачевой
05:51, 02 июля 2019Звезды
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Удивляет то, что Примадонна назвала Галкина другом.
Поздоровались с морем! 🙋🏻♂️👏🏻🌊 #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #алла #семья #море
70-летняя Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отдыхает на латвийском курорте со своим звездным супругом Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри.
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Соответствующее видео Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. Судя по кадрам, в семье царит настоящая идиллия.
Звездные супруги прибыли в Юрмалу и вместе с двойняшками погуляли по берегу. "Поздоровались с морем", — подписал ролик Максим.
"С любимым другом и с любимыми детьми мы гуляем по берегу моря", — сказала Алла Борисовна в кадре.
instagram.com/maxgalkinru
instagram.com/maxgalkinru
Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.
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