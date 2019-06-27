"Пора замуж": Светлана Лобода заинтриговала новым постом в Instagram (фото)

Многие в комментариях начали гадать, действительно ли Лобода выходит замуж.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников сообщением о предстоящей свадьбе.

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Загадочное послание артистка оставила на своей странице в Instagram. "Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", – написала она и оставила хештег "пора_замуж".

В кадре, опубликованном в посте, "суперзвезда" позирует в авто со своей дочерью Евой. На Лободе - наряд в горошек и распущенные волосы. Дополнила кокетливый образ певица стрелками на глазах.

Многие в комментариях начали гадать, действительно ли Лобода выходит замуж. Но, судя по всему, речь идет о свадьбе младшей сестры артистки Ксении.

Напомним, в СМИ ранее неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.