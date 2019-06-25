Помолодевшая до неприличия Алла Пугачева шокировала сеть (фото)

В комментариях пишут, что 70-летняя Примадонна выглядит ровесницей Лободы.

Российский шоумен Максим Галкин и его звездная супруга Алла Пугачева пригласили в гости друзей с детьми - Александра Ревву с женой и дочерью; Светлану Лободу с чадом; Нателлу Крапивину.

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"Алла Борисовна, Максим — ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой было очень хорошо", - поблагодарила хозяев Лобода на своей странице в Instagram и опубликовала фото из дома Примадонны.

Гостей артистка принимала в очень ярком образе: с пышной укладкой и помадой на губах.

Поклонники были шокированы снимком с Аллой Борисовной, ведь она выглядит ровесницей своих гостей.

"Самая красивая на этом фото Алла Борисовна!", "Алла с Лободой на этом фото уж очень похожи. И по возрасту тоже", "Аллочка на все 40 лет выглядит", "Пугачева выглядит лет на 20 моложе своего возраста, а то и на 30", "Две блондинки с такой разницей в возрасте, а выглядят ровесницами!", - пишут в комментариях к фото.

Ранее сеть взбудоражило селфи певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстает в очках и с насыщенной красной помадой.