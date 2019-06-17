У лидера группы Megadeth нашли рак горла

Из-за болезни Дэйва Мастейна группе Megadeth придется отменить большинство концертов до конца этого года.

У лидера американской метал-группы Megadeth Дэйва Мастейна диагностировали рак горла.

Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

Мастейн отметил, что уже начал лечение по плану - врачи на 90% уверены в его успехе.

"Мне поставили диагноз рак горла. Безусловно, это то, с чем придется считаться, но я сталкивался с препятствиями и раньше. Я плотно работаю со своими врачами, и мы разработали план лечения, который, по их мнению, сулит 90% успеха. Лечение уже началось", - написал музыкант.

Мастейн также сообщил, что из-за его болезни группе Megadeth придется отменить большинство концертов до конца этого года. В то же время, группа продолжит работать над записью нового студийного альбома.

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Дэйв Мастейн основал Megadeth в 1983 году, является бессменным лидером группы и основным автором ее песен. До своего проекта Мастейн был гитаристом в группе Metallica.

Напомним, бывший барабанщик американской метал-группы Megadeth Ник Менца умер на сцене во время выступления в 2016 году. Менца в составе своей группы OHM выступал в одном из клубов Лос-Анджелеса (штат Калифорния), когда ему стало плохо. Прибывшие на место медики констатировали смерть музыканта.