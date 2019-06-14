Потап показал, как плавает в бассейне (фото)
14:27, 14 июня 2019Звезды
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Украинский продюсер и рэпер Потап обнародовал фото, на котором запечатлен в бассейне.
Потап: С мокрым утром / Instagram Потап
Украинский продюсер и рэпер Потап позировал, плавая в бассейне. Снимок он разместил в Instagram.
"С мокрым утром, фото сделано вчера вечером", - написал он 13 июня.
Сын рэпера Потапа Андрей - его ребенок от экс-супруги, продюсера Ирины Горовой. Потап и Горовая сообщили о разводе в конце 2016 года.
Как сообщал УНИАН, Настя и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе, куда съехались представители украинского шоу-бизнеса.
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