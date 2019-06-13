Светлана Лобода в интересной позе сверкнула бюстом (фото)

Исполнительница предстала в стильном спортивном костюме с леопардовым принтом.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода не устает поражать поклонников эффектными и сексуальными образами.

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Артистка на своей странице в Instagram продемонстрировала новый "аутфит" - многим он показался откровенным.

На снимке Лобода предстала в стильном спортивном костюме с хитовым принтом этого сезона — леопардовым. Модный образ дополнили трендовые шлепанцы и оригинальные солнцезащитные очки.

Не обошлось в кадре без "изюминки", их целых две: поза певицы — на корточках - и обнаженка: "суперзвезда" показала свою грудь, правда, в бюстгальтере.

"Горячо!", "Огонь", "Классная", "Света, ты как гопник", "Крутая", "Шикарная", "Идеальная", "Светлана Гопота", - пишут в комментариях к фото.

Ранее Лобода порадовала фанатов, показав кадры, как снимался клип на песню "Пуля-дура".