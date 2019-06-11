Секс, маты и оружие: Лобода показала, как снимали клип "Пуля-дура" (фото, видео)
14:28, 11 июня 2019Звезды
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Новая видеоработа артистки очень понравилась ее поклонникам.
Кадр со съемок клипа / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов, показав кадры, как снимался клип на песню "Пуля-дура".
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Ролик-backstage опубликован на официальном YouTube-канале артистки. В видео "суперзвезда" предстает в разных образах: от роковой брюнетки до привычного блонда. Клип, стоит отметить, получился очень стильным и сексуальным.
Певица в новой видеоработе танцует на столе в ультракоротком мини, позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике Лобода появляется в костюме скелета.
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
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