Секс, маты и оружие: Лобода показала, как снимали клип "Пуля-дура" (фото, видео)

Новая видеоработа артистки очень понравилась ее поклонникам.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов, показав кадры, как снимался клип на песню "Пуля-дура".

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Ролик-backstage опубликован на официальном YouTube-канале артистки. В видео "суперзвезда" предстает в разных образах: от роковой брюнетки до привычного блонда. Клип, стоит отметить, получился очень стильным и сексуальным.

Певица в новой видеоработе танцует на столе в ультракоротком мини, позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике Лобода появляется в костюме скелета.

Ранее певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о неверности мужа в Instagram, где объявила о выходе нового клипа на песню "Я не святая".