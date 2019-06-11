MARUV показала свое утро в России (фото)

Ранее из-за гастролей MARUV в РФ в Украине разгорелся скандал вокруг ее участия на Евровидении 2019 от нашей страны.

Одна из самых эпатажных и ярких певиц современности MARUV показала, как проводит время в российском Санкт-Петербурге.

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Артистка на своей странице в Instagram-stories опубликовала кадр, на котором запечатлена с бокалом шампанского на фоне реки. На фото MARUV позирует в черном пиджаке оверсайз, глаза она спрятала за солнцезащитными очками.

"Добрейших питерских морнингов", - подписала кадр поп-звезда и добавила геотег - Санкт-Петербург.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который прошел в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.