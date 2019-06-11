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Гитаристу российской рок-группы запретили въезд в Украину

16:02, 11 июня 2019
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Гитарист "Бахыт-компот" Ян Комарницкий / скриншот

Музыканта не пустили в Украину из-за поездки в оккупированный Донецк, заявили в пресс-службе.

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«Гражданин России в 2016 году совершил въезд… и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и не через КПВВ», - добавили в пограничной службе.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Его вернули обратным рейсом.

Отметим, что несмотря на то, что пограничники не указывают имя гитариста, вполне вероятно, что им является музыкант Ян Комарницкий. Он, как указано в его профиле в соцсетях, также 1973-го года рождения и играет на гитаре в группе "Бахыт-компот".

Как сообщал УНИАН, всего с начала 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства России.

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Теги: #российские артисты в Украине