Гитаристу российской рок-группы запретили въезд в Украину

Музыканту группы "Бахыт-компот" запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Его вернули обратным рейсом.

Гитариста группы «Бахыт-компот» не пустили из РФ в Украину и запретили въезд на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Музыканта не пустили в Украину из-за поездки в оккупированный Донецк, заявили в пресс-службе.

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«Гражданин России в 2016 году совершил въезд… и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и не через КПВВ», - добавили в пограничной службе.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Его вернули обратным рейсом.

Отметим, что несмотря на то, что пограничники не указывают имя гитариста, вполне вероятно, что им является музыкант Ян Комарницкий. Он, как указано в его профиле в соцсетях, также 1973-го года рождения и играет на гитаре в группе "Бахыт-компот".

Как сообщал УНИАН, всего с начала 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства России.