Ани Лорак произвела фурор на семейном празднике (фото, видео)

Артистка и ее дочь позировали на фоне красивого праздничного торта.

Опальная украинская певица Ани Лорак отпраздновала день рождения дочери Софии. Девочке исполнилось 8 лет.

Артистка приготовила шумный праздник для своего единственного ребенка и показала кадр празднования в Instagram.

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Для мероприятия Ани Лорак выбрала облегающее платье бежевого цвета, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь и точеную фигуру. Мама и дочь позировали на фоне красивого праздничного торта.

"Вам очень идет это платье", "Какое светлое фото", "Прекрасно выглядите", "Фото без Мурата", "Силиконоботоксная кикимора Лорак", "Неужели нормально оделась?", - пишут в комментариях под фото.

Судя по снимкам, отец девочки, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу на празднике не присутствовал.

Ранее Ани Лорак стала гостьей российской музыкальной премии "Муз-Тв". На красной дорожке она появилась в компании своей дочки Софии. Для выхода артистка выбрала слишком откровенное платье с очень глубоким декольте.