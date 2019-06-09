"Аж противно!": Ани Лорак опозорилась с выбором наряда для красной дорожки (фото, видео)

Поклонники огорчены, что исполнительница снова оголила грудь.

Опальная украинская певица Ани Лорак стала гостьей российской музыкальной премии "Муз-Тв". На красной дорожке она появилась в компании своей 7-летней дочки Софии.

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Для выхода артистка выбрала слишком откровенное платье с очень глубоким декольте. Соответствующие фото и видео "дива" опубликовала на своей странице в Instagram.

"С моей маленькой принцессой на премии МузТВ-2019", – написала она под снимком с дочерью Софией.

Певицу раскритиковали из-за того, что она якобы злоупотребляет пластикой и за выбор столь вульгарного наряда. "Что то наряды?!", "Аж противно!", "Кошмар, что это за платье?", "Как это платье держится?", "Начала уродовать себя", "Очень изменилось лицо, раньше была естественная красота", "Куда же делась ваша красота?", "Главное, не потерять платье на самом интересном месте", "Слишком откровенное декольте", "Ужасно. Грудь, как ж**а", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото. Многие фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту пластикой либо ботоксом.