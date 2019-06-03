Ани Лорак ужаснула сеть своим лицом (фото)
09:21, 03 июня 2019Звезды
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Исполнительница показала фотографии, на которых запечатлено, как она выходит из авто.
Лорак не узнать на новых кадрах / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото. Многие фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту пластикой либо ботоксом.
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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, как она садится в машину. Поклонники сразу же обратили внимание на лицо поп-звезды.
"Сейчас на себя не похожа от этого ботокса", "Что заставило ее пойти на такой шаг?", "Что за ботоксное лицо?", "Зачем вы доверили врачам работать над своим лицом", "Что с лицом?", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/anilorak
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.
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