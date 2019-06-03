Ани Лорак ужаснула сеть своим лицом (фото)

Исполнительница показала фотографии, на которых запечатлено, как она выходит из авто.

Опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото. Многие фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту пластикой либо ботоксом.

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, как она садится в машину. Поклонники сразу же обратили внимание на лицо поп-звезды.

"Сейчас на себя не похожа от этого ботокса", "Что заставило ее пойти на такой шаг?", "Что за ботоксное лицо?", "Зачем вы доверили врачам работать над своим лицом", "Что с лицом?", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.