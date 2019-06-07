Настя Каменских показала утро с Потапом - он ее потроллил (видео)

После свадьбы пара часто показывает милые семейные фото и ролики.

Муж Насти Каменских, украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) забавно потроллил свою супругу за ошибку в английском языке.

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Так, ролик в Instagram-сториз опубликовала Каменских. На нем она поблагодарила свою команду за подаренные чашки с надписями "я его бриллиант" и "я ее медведь".

Но артистка неправильно произнесла английское слово "bear", прочитав его как пиво. Потап сразу же исправил любимую.

"Ну, будешь моим пивом теперь", — отшутилась Каменских.

Как сообщал УНИАН, Потап и Настя сыграли свадьбу 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом. Отметим, что мероприятие проходило под своеобразным "лозунгом" #bearanddiamond — "медведь и бриллиант".