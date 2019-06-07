цей матеріал доступний українською

Настя Каменских показала утро с Потапом - он ее потроллил (видео)

12:33, 07 июня 2019
Звезды
218 0
Потап и Каменских умилили сеть очередным видео / instagram.com/realpotap/

Читайте такжеАни Лорак "засветила" грудь без бюстгальтера (фото)

Так, ролик в Instagram-сториз опубликовала Каменских. На нем она поблагодарила свою команду за подаренные чашки с надписями "я его бриллиант" и "я ее медведь".

Но артистка неправильно произнесла английское слово "bear", прочитав его как пиво. Потап сразу же исправил любимую.

"Ну, будешь моим пивом теперь", — отшутилась Каменских.

Как сообщал УНИАН, Потап и Настя сыграли свадьбу 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом. Отметим, что мероприятие проходило под своеобразным "лозунгом" #bearanddiamond — "медведь и бриллиант". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Потап#Настя Каменских