Настя Каменских показала утро с Потапом - он ее потроллил (видео)
12:33, 07 июня 2019Звезды
218 0
После свадьбы пара часто показывает милые семейные фото и ролики.
Потап и Каменских умилили сеть очередным видео / instagram.com/realpotap/
Муж Насти Каменских, украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) забавно потроллил свою супругу за ошибку в английском языке.
Читайте такжеАни Лорак "засветила" грудь без бюстгальтера (фото)
Так, ролик в Instagram-сториз опубликовала Каменских. На нем она поблагодарила свою команду за подаренные чашки с надписями "я его бриллиант" и "я ее медведь".
Но артистка неправильно произнесла английское слово "bear", прочитав его как пиво. Потап сразу же исправил любимую.
"Ну, будешь моим пивом теперь", — отшутилась Каменских.
Как сообщал УНИАН, Потап и Настя сыграли свадьбу 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом. Отметим, что мероприятие проходило под своеобразным "лозунгом" #bearanddiamond — "медведь и бриллиант".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter