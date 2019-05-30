"Гармоничны до неприличия": счастливые Потап и Настя очаровали сеть

Молодожены опубликовали фото, на которых они оба в белых нарядах позируют на фоне природы.

Молодожены Потап и Настя Каменских продолжают делиться совместными фото с медового месяца, который пара проводит в Турции.

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В своих соцсетях новоиспеченные муж и жена опубликовали фото, на которых они оба в белых нарядах позируют на фоне природы.

"В голове и сердце только радость и счастье, и пытаюсь работать, но совершенно не получается - не хочу, живу, смеюсь, люблю", - подписал фото Потап.

Радость молодоженов разделили и подписчики артистов.

"Счастливых выдают глаза", "Гармоничны до неприличия", "Как приятно на вас смотреть", "Огромного счастья вам", "Тот случай, когда за кого-то рад как за себя", "Ну это невозможно круто", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.