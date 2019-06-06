Голливудская актриса показала своих клонированных собак (фото)

Актриса Барбра Стрейзанд разместила в Instagram фотографию ее трех собак, позирующих на могиле.

Американская звезда Барбра Стрейзанд скучала по своей собаке так сильно, что когда умерла дворняжка, она решила ее клонировать.

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Актриса разместила в Instagram фотографию ее трех собак, позирующих на могиле Котон де Тулеар Саманты, которая умерла в 2017 году.

Две ее младшие собаки, Скарлет и Вайолет, сидели по обе стороны от своего «двоюродного брата» Фанни на надгробной плите, которая занимает почетное место в заднем саду Барбры.

Барбра назвала Саманту «мамой» Скарлет и Вайолет, которые были клонированы от старшей собаки после ее смерти .

"Двойняшки Скарлет и Вайолет чествуют свою маму (а в центре их кузина Фэнни!), - написала Барбра.

Как сообщал УНИАН, перед смертью собачки, которая прожила 14 лет, у нее взяли клетки для клонирования из рта и желудка животного.