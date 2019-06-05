Известная украинская певица разводится с мужем

Неизвестно, что именно стало причиной развода, ведь пара растит двоих детей - сына и дочь.

Брак участницы группы "НеАнгелы" Славы и пластического хирурга Эдгара Каминского потерпел крах.

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На сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Слушание состоится 12 июня 2019 года. Сами супруги пока не комментируют новость о разрыве.

Кстати, в том же реестре есть неудовлетворенный иск о разводе на полгода раньше - 3 декабря 2018-го.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы стал роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. Позже муж Примадонны опроверг эти слухи.