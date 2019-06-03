"Семейный портрет": Каменских опубликовала милое фото с Потапом в одних шортах
21:52, 03 июня 2019Звезды
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На фото Потап позирует с Настей, собакой и большим красным медведем
Потап и Настя Каменских уже вернулись из медового месяца / instagram.com/kamenskux
Недавно поженившиеся украинские артисты Потап и Настя Каменских уже вернулись из медового месяца и начали делиться своими семейными фото.
На личной странице Алексея появился снимок, где он позирует с Настей, собакой и большим красным медведем, который является символом «свадьбы века». Точно такое же фото выложила и Настя.
"#familyportrait", - подписала в хэштеге Настя.
Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт самого танцевального певца Украины MONATIK'а. Мультиартист представил фанатам новую программу под названием "Love it Ритм".
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