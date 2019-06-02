Килотонны света, звука и уникальное шоу: чем MONATIK удивлял на масштабном концерте в Киеве (фото, видео)

Вместе с MONATIKом на сцену вышли популярные украинские певицы Надя Дорофеева и Alyona Alyona.

В субботу, 1 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт самого танцевального певца Украины MONATIK'а. Мультиартист представил фанатам новую программу под названием "Love it Ритм".

Как сообщает корреспондент УНИАН, побывавший на мероприятии, стадион был заполнен до отказа и даже сам певец едва не прослезился, когда увидел, какое огромное количество людей пришло на концерт.

Как признался Дима Монатик, он сам знает людей, которые спорилина большие деньги о том, состоится ли концерт и, к счастью для него, те, кто в него не верил, проиграли.

Шоу действительно поражало воображение: потрясающее светопредставление приковывало взгляды и создавало атмосферу чего-то невероятно масштабного. Звук на концерте также был отличный, несмотря на некоторые неполадки в начале, из-за которых, по собственному признанию артиста, он часть концертане слышал сам себя. Удивил MONATIK и декорациями: на НСК "Олимпийском" появился настоящий поезд с огромной буквой "M", на крыше которого он исполнял песню "То, от чего без ума" и настоящий мотоцикл, за которым танцор балета и конечно же Дмитрий проехались по сцене.

Приятно было то, что артист побеспокоился обо всех зрителях, и поэтому кроме главной сцены на стадионе была еще и вторая, расположенная так, чтобы зрители секторов смогли рассмотреть своего кумира поближе.

Свой перфоманс артист начал с заглавной песни нового альбома LOVE IT ритм. После чего исполнил свои знаменитые хиты "Кружит", "Зашивает душу", "То, от чего без ума", "Vitamin D", "Глубоко", "Вечность". Прозвучало и много песен из последнего альбома "Love It ритм".

В концерте также приняли участие популярные украинские певицы Надя Дорофеева и Alyona Alyona, а также участница "Голос. Дети 4" Нино Басилая. Дорофеева спела с MONATIK хитовую композицию "Глубоко", дополнив её зажигательными танцами. Alyona Alyona исполнила с Дмитрием песню "Красиво".

А после концерта MONATIK о, в котором поблагодарил каубликовал в своих соцсетях видео, в котором поблагодарил каждого, кто присутствовали на шоу этим вечером.

"Благодарю за то, что вместе с нами это пережили, почувствовали эту энергетику и так поддерживали, как никогда ранее. Мы сегодня звучали в унисон, в один ритм. И я вам благодарен от всей души. Это было незабываемо, просто потрясающе. Нам хочется так это повторить, я надеюсь это произойдет. До самых скорых. Спасибо вам от души", - поблагодарил фанатов артист.

Отметим, что MONATIK стал рекордсменом, так как для его концерта построили самую большую сцену за историю "Олимпийского" размером 78 на 25 метров. Также для шоу установили 738 квадратных метров led-экранов и 960 световых приборов. Он стал вторым артистом после Святослава Вакарчука, который осмелился провести сольник на огромном стадионе.