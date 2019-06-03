Дорофеева в косухе и трусах наружу "взорвала" сеть (фото)

На фото певица позирует в штанах в пайетки, из-под которых выглядывают прозрачные трусы с высокой посадкой. Сверху артистка одела топ и укороченную кожаную косуху.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева восхитила сеть своим новым концертным образом.

Читайте такжеНадя Дорофеева появилась в дерзком мини и колготках в сетку (фото)

В своем Instagram певица опубликовала фото из закулисья вчерашнего концерта "Большая свадьба", который проходил на Певчем поле в Киеве. На нем Дорофеева в штанах в пайетки, из-под которых выглядывают прозрачные трусы с высокой посадкой. Сверху артистка одела топ и укороченную кожаную косуху.

Подписчикам Дорофеевой новый образ очень понравился, о чем они написали в комментариях.

"Стильно", "Очень красивая", "Новый костюмчик офигенный", "Костюм шикарный", "Костюмы бомбезные", "Стиль Додо", "Офигенный наряд", "Надя у вас классные штаны, мне они понравились", - пишут под фото.

А вот недавний образ Дорофеевой в спортивном костюме не понравился подписчикам.