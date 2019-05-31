"Как бомж": Дорофеева удивила фанатов нелепым образом (фото)

Певица опубликовала фото, на котором она сидит на корточках в черном спортивном костюме и тапочках с мехом.

Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, известная своим чувством стиля, озадачила поклонников новым образом.

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она сидит на корточках в черном спортивном костюме и тапочках с мехом. Волосы Дорофеева собрала в тугую косу, а на скулы нанесла блестки.

Некоторым подписчикам такой образ понравился, другие же заявили, что он выглядит нелепо.

"Не буду целовать тебе задницу, меховые тапочки под спорт костюм смотрятся отстойно!", "У тебя вид как будто ты больна", "Выбросьте тапки", "Гопница" ,"Меховые тапки не идут к этому костюму. Не очень смотрится", "У тебя вид, как у пацанов из моего класса, без обид", "Ты какать хочешь?", "Как бомж", "Ужасное фото", "Зачем красивая девушка так себя уродует", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в чулках произвела фурор в сети.