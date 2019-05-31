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"Как бомж": Дорофеева удивила фанатов нелепым образом (фото)

12:56, 31 мая 2019
Звезды
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Дорофееву раскритиковали в сети из-за нелепого образа / фото instagram.com/nadyadorofeeva

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она сидит на корточках в черном спортивном костюме и тапочках с мехом. Волосы Дорофеева собрала в тугую косу, а на скулы нанесла блестки.

Некоторым подписчикам такой образ понравился, другие же заявили, что он выглядит нелепо.

фото instagram.com/nadyadorofeeva

"Не буду целовать тебе задницу, меховые тапочки под спорт костюм смотрятся отстойно!", "У тебя вид как будто ты больна", "Выбросьте тапки", "Гопница" ,"Меховые тапки не идут к этому костюму. Не очень смотрится", "У тебя вид, как у пацанов из моего класса, без обид", "Ты какать хочешь?", "Как бомж", "Ужасное фото", "Зачем красивая девушка так себя уродует", - пишут в комментариях под фото.

instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в чулках произвела фурор в сети.

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Теги: #Надя Дорофеева