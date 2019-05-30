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Надя Дорофеева в чулках произвела фурор в сети (фото)

08:57, 30 мая 2019
Звезды
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Дорофеева очаровала сеть / instagram.com/nadyadorofeeva

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она предстала в белой кофте оверсайз, колготах в сеточку и черно-красных чулках. Дополнила дерзкий образ Дорофеева стильной прозрачной сумкой и солнцезащитными очками.

Фото вызвало шквал позитивных отзывов: "Очень стильно", "Девушка с обложки", "Богиня", "Огонь", "Красоточка", "Крутая фотка", "Очень модная".

instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских (NK) показала в Instagram пляжное фото в белом купальнике и продемонстрировала голые ягодицы.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева