Надя Дорофеева в чулках произвела фурор в сети (фото)

Многие подписчики в восторге от нового "лука" исполнительницы.

Популярная украинская певица, солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева произвела фурор стильным образом.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она предстала в белой кофте оверсайз, колготах в сеточку и черно-красных чулках. Дополнила дерзкий образ Дорофеева стильной прозрачной сумкой и солнцезащитными очками.

Фото вызвало шквал позитивных отзывов: "Очень стильно", "Девушка с обложки", "Богиня", "Огонь", "Красоточка", "Крутая фотка", "Очень модная".

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских (NK) показала в Instagram пляжное фото в белом купальнике и продемонстрировала голые ягодицы.