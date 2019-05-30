Надя Дорофеева в чулках произвела фурор в сети (фото)
08:57, 30 мая 2019Звезды
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Многие подписчики в восторге от нового "лука" исполнительницы.
Дорофеева очаровала сеть / instagram.com/nadyadorofeeva
Популярная украинская певица, солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева произвела фурор стильным образом.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она предстала в белой кофте оверсайз, колготах в сеточку и черно-красных чулках. Дополнила дерзкий образ Дорофеева стильной прозрачной сумкой и солнцезащитными очками.
Фото вызвало шквал позитивных отзывов: "Очень стильно", "Девушка с обложки", "Богиня", "Огонь", "Красоточка", "Крутая фотка", "Очень модная".
instagram.com/nadyadorofeeva
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских (NK) показала в Instagram пляжное фото в белом купальнике и продемонстрировала голые ягодицы.
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